Военный ЛНР погиб в результате обстрела со стороны Украины

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Вооруженные силы Украины при обстреле убили военного Народной милиции ЛНР. Об этом заявили в представительстве ЛНР в СЦКК во вторник, 22 февраля.

— В 15:15 с направления населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Украины открыли огонь из миномета 82-миллиметрового калибра, выпустив шесть мин, СПГ-9 (3 выстрела), стрелкового оружия в направлении населенного пункта Желобок, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.