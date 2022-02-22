Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе с ЛНР и ДНР

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что Путин обратился в верхнюю палату с обращением об использовании армии за рубежом. Вопрос, как уточнила она, рассмотрят в открытом режиме.