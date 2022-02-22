Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе с ЛНР и ДНР
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.
22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.
Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.
Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что Путин обратился в верхнюю палату с обращением об использовании армии за рубежом. Вопрос, как уточнила она, рассмотрят в открытом режиме.