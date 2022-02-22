Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин объяснил, в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин объяснил, в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 22 февраля.

— Но мы же их признали, а это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины, — сказал глава государства.

Спорные вопросы, уточнил он, решат на переговорах между Украиной и руководством республик. Однако на данный момент это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются, приводит слова Путина сайт Кремля.

До этого глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в соглашениях с ДНР и ЛНР ничего не говорится о границах. По его словам, этот вопрос находится в компетенции республик, а не России.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Читайте также:
ЛНР Владимир Путин ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте