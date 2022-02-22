Путин объяснил, в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 22 февраля.

— Но мы же их признали, а это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины, — сказал глава государства.

Спорные вопросы, уточнил он, решат на переговорах между Украиной и руководством республик. Однако на данный момент это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются, приводит слова Путина сайт Кремля.

До этого глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в соглашениях с ДНР и ЛНР ничего не говорится о границах. По его словам, этот вопрос находится в компетенции республик, а не России.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.