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Астролог назвал топ-3 женских имен, обладательницы которых часто меняют партнеров

Лала Манушакян

Общество
Астролог назвал топ-3 женских имен, обладательницы которых часто меняют партнеров
Фото: Рixabay

Эзотерик, участник популярного мистического шоу и астролог Артемий Никара перечислил женские имена, обладательницы которых легко очаровывают мужчин.

Девушки с именем Алла достаточно эгоистичны по своей натуре и никогда не воспринимают всерьез чужое мнение. Они легко могут отвернуться и найти замену мужчине, который попытается вывести их из себя.

Обладательницы имени Анастасия всегда окружены ухажерами, однако такие дамы не хотят останавливать свой выбор на одном мужчине, так как живут эмоциями и любят приключения. Они не имеют сильной любовной привязанности к партнеру и потому могут иметь множество неудачных браков.

Третье имя — Наталия. У носительниц этого имени достаточно сложный характер. Они в большей степени думают о себе и прикладывают немалые усилия, чтобы жить в свое удовольствие. Такие девушки не уживаются на чужой территории. Однако по своей натуре Наталии влюбчивы, и никакое обстоятельство не остановит таких дам выйти замуж за своего избранника, передает слова астролога Пятый канал.

Ранее специалисты назвали женские имена, обладательницы которых имеют способность притягивать к себе счастье, удачу и богатство.

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