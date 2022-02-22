Мурашко заявил о готовности оказать медпомощь беженцам из Донбасса
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Система здравоохранения готова оказать медицинскую помощь беженцам из ЛНР и ДНР. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 22 февраля.
— Мы готовы оказать помощь каждому нуждающемуся, в том числе профилактическую, — отметил Мурашко в эфире «России 1».
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.
Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.
Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.
По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.