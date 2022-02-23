Премьер-министр Украины заявил о невозможности выполнения «требований» Путина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выполнение озвученных президентом РФ Владимиром Путиным «требований» невозможно.
Ранее российский лидер, отвечая на вопрос о том, что необходимо, чтобы нормализовать отношения Украины и России, заявил, что Киеву нужно признать Крым территорией РФ. Еще он сказал, что ситуация вокруг Украины может быть урегулирована при условии ее отказа от вступления в НАТО.
— Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно, — сказал Шмыгаль во вторник, 22 февраля, в эфире телеканала ICTV.
Также он поблагодарил украинцев, которые сохраняют спокойствие, так как это позволяет удерживать экономическую и макроэкономическую ситуацию в стабильности.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Европа и США управляют Украиной как колонией. Он считает, что Соединенные Штаты и Европа управляют этой страной так, как это нужно им.