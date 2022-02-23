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В ДНР сообщили об обстреле ВСУ села Спартак

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили об обстреле ВСУ села Спартак
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины обстреляли село Спартак в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в среду, 23 февраля.

Уточняется, что обстрел осуществлялся по направлению населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Спартак.

— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. «ВМ»)... выпущено пять мин калибром 82 миллиметров, — передает РИА Новости сообщение ведомства.

22 февраля стало известно, что ВСУ при обстреле убили военного Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

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