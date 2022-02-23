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Дом в стиле неоклассицизма отремонтировали на Беговой улице в столице

Георгий Соланович

Город
Дом в стиле неоклассицизма отремонтировали на Беговой улице в столице
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Россия, Москва, Беговая улица, 13 Карта всех событий

Специалисты завершили капитальный ремонт дома в стиле неоклассицизма на Беговой улице. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Жилое здание было построено в 1946 году. В ходе работ была обновлена штукатурка и краска стен и потолков, восстановлены исторические перила и заменена напольная плитка. На крыше дома специалисты поменяли кровельное покрытие, а также уложили современные минераловатные плиты в качестве утеплителя.

В здании обновили сеть электроснабжения, систему водоснабжения и отопления.

В программу капитального ремонта в столице включено более 28 тысяч домов. До 2023 года специалисты планируют обновить 4437 построек, работы в 1,7 тысячи из них начнутся в 2022 году, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

22 февраля сообщалось, что дом 1926 года постройки в центре Москвы капитально отремонтировали. В ходе работ строители привели в порядок стены и нанесли на них антигрибковую защиту, отреставрировали цоколь и входные группы, заменили двери и наружный водосток, а также обновили окна и кровлю.

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