Дом 1926 года постройки в центре Москвы капитально отремонтировали

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Бакунинская улица Карта всех событий

Специалисты завершили капитальный ремонт дома в стиле конструктивизма 1926 года постройки на Бакунинской улице в столице. В советское время в построенном по проекту архитектора Алексея Рухлядева здании работал Дом физкультуры и спорта.

Общая площадь постройки составляет почти три тысячи квадратных метров. В ходе работ строители привели в порядок стены и нанесли на них антигрибковую защиту, отреставрировали цоколь и входные группы, заменили двери и наружный водосток, а также обновили окна и кровлю.

Также специалисты вернули исторический облик подъездов дома и отремонтировали внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В столице отремонтируют дом 1896 года постройки. Он находится по адресу Лялин переулок, дом 9, строение 1. Все работы пройдут в рамках программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Обновление ожидает входные и тамбурные двери, подоконные доски, цоколь, фасады, крышу, подвал, чердак и помещения жилой части здания.