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Новый квест ко Дню защитника Отечества появился на портале «Узнай Москву»

Георгий Соланович

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Новый квест ко Дню защитника Отечества появился на портале «Узнай Москву»
Фото: freepik.com

Онлайн-квест об истории оружия Музея Победы появился на портале «Узнай Москву» ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) столицы.

— Онлайн-викторина познакомит пользователей с образцами вооружения и техники времен Второй мировой войны, представленными в экспозициях Музея Победы, а также фактами о прославленных конструкторах стрелкового оружия, — уточнили в пресс-службе.

Викторина включает в себя 10 вопросов, все они посвящены экспозициям Музея Победы.

Во время прохождения квеста участники совершат виртуальную прогулку по залам и площадкам боевой техники музея, а также узнают все подробности создания оружия, которое использовали во время Великой Отечественной войны.

Ко Дню защитника Отечества в столице пройдут тематические мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

А в сервисе «Библиотеки Москвы» появились подборки книг ко Дню защитника Отечества для взрослых и детей.

Кроме того, 23 февраля все уличные парковки в Москве будут бесплатными.

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