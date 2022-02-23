Новый квест ко Дню защитника Отечества появился на портале «Узнай Москву»
Онлайн-квест об истории оружия Музея Победы появился на портале «Узнай Москву» ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) столицы.
— Онлайн-викторина познакомит пользователей с образцами вооружения и техники времен Второй мировой войны, представленными в экспозициях Музея Победы, а также фактами о прославленных конструкторах стрелкового оружия, — уточнили в пресс-службе.
Викторина включает в себя 10 вопросов, все они посвящены экспозициям Музея Победы.
Во время прохождения квеста участники совершат виртуальную прогулку по залам и площадкам боевой техники музея, а также узнают все подробности создания оружия, которое использовали во время Великой Отечественной войны.
Ко Дню защитника Отечества в столице пройдут тематические мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.
А в сервисе «Библиотеки Москвы» появились подборки книг ко Дню защитника Отечества для взрослых и детей.
Кроме того, 23 февраля все уличные парковки в Москве будут бесплатными.