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Московские врачи вылечили от коронавируса 8996 человек за сутки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 8996 человек за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 8996 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 23 февраля.

Так, за весь период пандемии COVID-19 в Москве полностью выздоровели 2 452 895 пациентов.

За последние 24 часа в городе зарегистрировали 5664 новых случаев. Число госпитализированных пациентов составило 590, а подключенных к аппарату ИВЛ — 475.

Еще 83 пациента за сутки скончались от COVID-19, уточняется в сообщении.

Московские врачи вылечили от коронавируса 8996 человек за сутки Фото: Оперштаб

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в настоящий момент в городе наблюдается стабилизация распространения COVID-19. Так, врачи ежедневно фиксируют почти в пять раз меньше заболевших, чем в период пиковых значений конца января. Более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 23 февраля, заявил, что после обнаружения нового штамма коронавируса «омикрон» протоколы лечения заболевания изменились. В настоящий момент медицинская помощь пациентам оказывается максимально результативно.

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