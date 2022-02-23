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Стало известно, что Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Стало известно, что Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России
Фото: pexels.com / Baptiste Valthier

Власти Финляндии готовятся к возможному прекращению поставок газа из России. Об этом в среду, 23 февраля, сообщила телекомпания Yle.

Уточняется, что прекращение поставок может произойти из-за санкций Евросоюза в отношении России, недавно признавшей ДНР и ЛНР. В настоящее время газ поступает примерно в равных объемах как из РФ, так и по Balticconnector.

По данным телекомпании, переход использующих российский газ электростанций на другие источники энергии «едва ли вызовет большие проблемы». Исполнительный директор компании — оператора финской системы передачи газа Gasgrid Finland Олли Сипиля считает, что даже в случае прекращения поставок российского газа, топлива в Финляндии хватит.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен «на фоне действий российской стороны».

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чем обернется отказ от «Северного потока — 2» для ЕС. По его словам, никто не будет вводить санкции «против российского газа», потому что Европе «судорожно нужны дополнительные объемы газа из России».

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