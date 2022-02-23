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Восстановлено движение трамваев на Чертановской улице

Евгений Белоусов

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Восстановлено движение трамваев на Чертановской улице
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Движение трамваев № 1, 16 на Чертановской улице в районе остановки «Чертановская улица, 28» восстановлено. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Чертановской улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи временно задерживаются по техническим причинам.

23 февраля сообщалось, что движение на пяти маршрутах трамваев на Авиационной улице восстановлено. Ранее стало известно, что движение трамваев на участке временно прекращено.

Днем 22 февраля трамваи № 3, 38, 39 задерживались на Дубининской улице возле остановки общественного транспорта «Завод имени Владимира Ильича» из-за дорожной аварии, которая произошла на путях. В результате движение восстановили.

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