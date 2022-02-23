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Медики рассказали, как определить опасные виды рака по глазам

Евгений Белоусов

Общество
Медики рассказали, как определить опасные виды рака по глазам
Фото: pixabay.com

Некоторые онкологические заболевания очень трудно определить, а ведь в борьбе с раком своевременное его выявление очень важно. Некоторые опасные виды рака можно определить по глазам человека. Об этом в среду, 23 февраля, сообщило издание Express со ссылкой на исследование британских медиков.

По словам специалистов, по глазам человека можно определить два опасных онкологических заболевания: рак груди и рак легких. При возникновении этих болезней 88 процентов пациентов замечают у себя нечеткость и помутнение зрения. Однако никаких болевых ощущений они не испытывают.

Кроме того, еще пять процентов больных сообщают о мушках, столько же человек жалуются на фотопсию — мерцание света в глазах. У некоторых наблюдается даже потеря зрения и боли в глазах.

Медики уточняют, что такие нарушения зрения говорят о метастазах раковой опухоли, которые сокращают шансы на исцеление у больных, передает издание.

До этого офтальмолог назвал болезни, которые можно определить по глазам. Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, что, например, повышенный уровень холестерина можно определить не только по анализу крови.

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