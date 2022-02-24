В Роспотребнадзоре сообщили о количестве случаев «омикрона» ВА.2 в России

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В России постепенно растет доля варианта «омикрона» ВА.2. На сегодняшний день на нее приходится более семи процентов от всех выявленных случаев штамма «омикрон». Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Сейчас штамм коронавирусной инфекции «омикрон» подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3.

— Недавнее исследование японских ученых, показало, что сублиния ВА.2 более патогенна, — отметил специалист в беседе с РИА Новости.

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Недавно глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после обнаружения нового штамма коронавируса «омикрон» протоколы лечения заболевания изменились. В настоящий момент медицинская помощь пациентам оказывается максимально результативно.

Также он сообщил, что в настоящий момент риск заражения тяжелой мутацией коронавируса «дельта» остается высоким. Соотношение циркуляции «омикрона» и «дельты» равно примерно один к двум, подчеркнул министр.