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СМИ: Владимир Зеленский созывает СНБО

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Владимир Зеленский созывает СНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время созывает Совет нацбезопасности и обороны страны. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил портал Страна.ua.

— Президент Украины Владимир Зеленский созывает СНБО, — говорится в сообщении СМИ.

Зеленский в четверг, 24 февраля, сообщил о введении на территории страны военного положения. По его словам, в стране задействован весь сектор безопасности и обороны. В связи с этим он призвал граждан не разводить панику.

Украина также ограничила полеты в своем воздушном пространстве. Гражданские самолеты теперь не будут летать над Киевским, Днепрским, Одесским, Симферопольским районом.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. Он подчеркнул, что в планах у страны нет оккупации территорий Украины. Цель армии РФ — защита страдающих от неонацистов республик ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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