Эксперт рассказал, как правильно выбрать велосипед

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При выборе велосипеда необходимо учитывать рост и длину рук человека, который будет использовать этот транспорт. Также важно понимать, для каких поездок и по какой местности приобретается велосипед. Об этом рассказал руководитель велоклуба Константин Маркачев.

Эксперт посоветовал не заказывать велосипед через интернет-магазин, а лично приехать в торговую точку и подобрать велосипед с учетом роста.

По его словам, для комфортных поездок на велосипеде крайне важно учитывать высоту посадки, длину рук и рамы. Также необходимо заранее определиться, для каких целей вы будете использовать велосипед.

Маркачев пояснил, что если это будут короткие нечастые поездки в черте города, то лучше не покупать дорогую модель. Если же человек планирует использовать велосипед в походах или устраивать загородные поездки, то стоит выбрать более дорогие варианты, так как они качественнее и лучше оборудованы, передает РИАМО.

До этого Константин Маркачев посоветовал велосипедистам‑новичкам подождать весны для открытия сезона.