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Россия приостановила судоходство в Азовском море

Полина Долганова

Общество
Россия приостановила судоходство в Азовском море
Фото: pixabay.com

Россия временно приостановила судоходство в Азовском море. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

— С 4 утра 23 февраля на основании предупреждения Минобороны приостанавливается судоходство в Азовском море, — передает ТАСС.

По данным Росморречфлота, хождение судов не возобновится до особого распоряжения.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

Также 24 февраля на юге страны 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с данной ситуацией 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

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