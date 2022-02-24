В ДНР заявили, что украинские военные просят об открытии гуманитарных коридоров

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Военнослужащие из состава военных сил Украины несут потери и просят открыть гуманитарные коридоры. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

— Противник несет потери... Уже обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор, — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, украинские силовики готовы сложить оружие и «перейти на сторону ДНР».

До этого он заявил, что по всей линии соприкосновения в ДНР в настоящее время идут бои. Он также призвал силовиков со стороны Украины сложить оружие.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.