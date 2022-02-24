В Курской области вводят режим повышенной готовности из-за спецоперации на Украине

Фото: Официальный сайт Администрации Курской области

В Курской области начал действовать режим повышенной готовности из-за событий на Украине. На территории области не ведутся боевые действия, но необходимо усилить охрану социальных объектов. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

— На территории Курской области никаких боевых действий не ведется. В связи со специальной операцией, которая проходит на Украине, в режим повышенной готовности переходят пожарные части, аварийно-спасательная служба и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона. Также усиливаем охрану социальной и инженерной инфраструктуры, — передает его слова РИА Новости.

Аэропорт в Курской области прекратил работу до 2 марта, до 28 февраля в приграничных школах занятия проходят дистанционно.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру. Называть происходящее войной неправильно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин. По его словам, ни одна из сторон не объявляла войны. Действия нашей страны следует расценивать как спецоперацию.