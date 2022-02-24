Новый модуль «Процессы» заработал в столичной системе торгов
Специалисты запустили новый модуль «Процессы» в городской системе торгов. Об этом сообщил руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в четверг, 24 февраля.
Он отметил, что сервис визуализирует жизненный цикл закупки от планирования до исполнения соглашения, а также показывает согласования с профильными структурами.
— Теперь каждый пользователь в один клик может перейти в новый модуль и не только посмотреть, на какой стадии сейчас находится конкретная закупка, но и увидеть сроки ее прохождения. Это поможет заказчикам снизить временные затраты в три — пять раз на стадии прогнозирования сроков, поскольку все процедурные этапы отображены в системе, — заявил начальник ведомства.
Специалисты столичного департамента информационных технологий добавили, что модуль «Процессы» станет базой для контролирования закупок.
Так, в скором времени сервис пополнится сведениями об обращениях в службу технической поддержки городской системы торгов. Это также благоприятно скажется на закупочном процессе, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Объем закупок на портале поставщиков увеличился на 38 процентов в минувшем году по сравнению с показателями 2020 года. Так, он составил свыше 84 миллиардов рублей.