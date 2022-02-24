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Новый модуль «Процессы» заработал в столичной системе торгов

Виктория Сикерина

Город
Новый модуль «Процессы» заработал в столичной системе торгов
Фото: Pixabay

Специалисты запустили новый модуль «Процессы» в городской системе торгов. Об этом сообщил руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что сервис визуализирует жизненный цикл закупки от планирования до исполнения соглашения, а также показывает согласования с профильными структурами.

— Теперь каждый пользователь в один клик может перейти в новый модуль и не только посмотреть, на какой стадии сейчас находится конкретная закупка, но и увидеть сроки ее прохождения. Это поможет заказчикам снизить временные затраты в три — пять раз на стадии прогнозирования сроков, поскольку все процедурные этапы отображены в системе, — заявил начальник ведомства.

Специалисты столичного департамента информационных технологий добавили, что модуль «Процессы» станет базой для контролирования закупок.

Так, в скором времени сервис пополнится сведениями об обращениях в службу технической поддержки городской системы торгов. Это также благоприятно скажется на закупочном процессе, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Объем закупок на портале поставщиков увеличился на 38 процентов в минувшем году по сравнению с показателями 2020 года. Так, он составил свыше 84 миллиардов рублей.

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