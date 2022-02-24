Лукашенко: Белорусские войска не участвуют в российской спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 24 февраля, заявил, что войска республики не принимают никакого участия в российской специальной операции на территории Украины.

— Вот я прочитал: «Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции, — цитирует белорусского лидера РИА Новости.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин. Он отметил, что действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру.