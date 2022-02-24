Московская биржа перевела торги в режим дискретного аукциона

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская биржа перевела торги акциями в формат дискретного аукциона. Об этом стало известно в четверг, 24 февраля.

Дискретный аукцион заменяет приостановку торгов и используется биржей в случае существенного изменения котировок, передает ТАСС.

Индекс Мосбиржи на российском рынке акций утром 24 февраля упал на 9,65 процента. Дальнейшее снижение составило 11,27 процента. По данным на 07:00 индикатор рубля составил 2787,11 пункта. К 07:30 он упал до уровня 2736,98. Снижение индекса происходит на фоне последних действий России на международной арене.

24 февраля в 10:00 торги на российской бирже возобновились, сообщили на сайте торговой площадки. О том, чего ждать в ближайшее время на фондовом рынке, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Евгения Надоршина. По словам эксперта, ситуация после открытия торгов на российской бирже будет «катастрофической».

В ночь с 23 на 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. По словам лидера государства, такое решение потребовалось принять на фоне обострившейся на Украине обстановки. Путин отметил, что она требует незамедлительных действий.