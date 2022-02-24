Лукашенко заявил, что в Белоруссии обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР

Фото: Администрация президента РФ

Белорусские власти обсуждают вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик. Эта тема стоит в повестке. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, в стране примут решения, которые нужны Белоруссии и России.

— У нас этот вопрос в повестке дня стоит, — цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Лукашенко в четверг, 24 февраля, заявил, что войска республики не принимают никакого участия в российской специальной операции на территории Украины.