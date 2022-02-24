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Министр иностранных дел Венгрии вызвал российского посла

Полина Долганова

В мире
Министр иностранных дел Венгрии вызвал российского посла
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 24 февраля, вызвал российского посла в Будапеште и проинформировал его о позиции страны относительно российской спецоперации в Донбассе. Об этом сообщил представитель венгерских властей Золтан Ковач.

— Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и будет частью совместного ответа ЕС, — говорится в сообщении Ковача в Twitter.

24 февраля стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс вызвала российского посла из-за спецоперации России на Украине.

В этот же день все российские дипломаты, которые работаю в Киеве, были эвакуированы в Россию. Они выполнили необходимые «эвакуационные мероприятия» в отношении имущества до отъезда из украинской столицы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о разрыве дипломатических отношений с Россией. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что этот шаг украинской стороны не изменит фактического положения дел.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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