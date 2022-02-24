Глава МИД Великобритании вызвала посла РФ из-за ситуации на Украине

Фото: МИД РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вызвала российского посла из-за спецоперации России на Украине. Об этом в четверг, 24 февраля, политик сообщила в своих социальных сетях.

— Я вызвала посла России встретиться со мной и объяснить незаконное, неспровоцированное вторжение на Украину, — написала дипломат в Twitter.

По ее словам, Великобритания намерена сплотить другие страны для оказания поддержки Украине и оказания санкционного давления на РФ.

В этот же день все российские дипломаты, которые работаю в Киеве, были эвакуированы в Россию. Они выполнили необходимые «эвакуационные мероприятия» в отношении имущества до отъезда из украинской столицы.

Также глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 24 февраля, вызвал российского посла в Будапеште и проинформировал его о позиции страны относительно российской спецоперации в Донбассе. Об этом сообщил представитель венгерских властей Золтан Ковач.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное совещание стран НАТО из-за ситуации на Украине.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

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