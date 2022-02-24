Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева

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Все российские дипломаты, которые работаю в Киеве, были эвакуированы в Россию. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в российском посольстве.

В ведомстве уточнили, что дипломаты выполнили необходимые «эвакуационные мероприятия» в отношении имущества до отъезда из украинской столицы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что причиной такого решения стало то, что российские дипломаты не раз становились объектами агрессии, а здание дипмиссии в Киеве подвергалось нападениям, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове. В МИД подчеркнули, что, вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, власти Украины никак не реагировали на поступавшие в адрес сотрудников российских загранучреждений угрозы физической расправы.

23 февраля со здания российского посольства в Киеве спустили флаг.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.