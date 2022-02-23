Российский флаг спустили со здания посольства в Киеве

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Со здания российского посольства в Киеве спустили флаг. Видео со зданием без флага опубликовано в Telegram-канале RT в среду, 23 февраля.

Видео: Telegram / RT на русском

До этого стало известно, что началась эвакуация персонала всех российских дипломатических представительств на Украине.

Днем ранее, 22 февраля, в Министерстве иностранных дел России заявили, что страна в самое ближайшее время организует эвакуацию персонала посольства в Киеве. Причиной такого решения стало то, что российские дипломаты не раз становились объектами агрессии, а здание дипмиссии в Киеве подвергалось нападениям, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове.

14 февраля Госдеп США дал распоряжение уничтожить оборудование американского посольства в Киеве. Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился уничтожить сетевую аппаратуру и компьютерные рабочие станции в посольстве на Украине. Само посольство временно будет закрыто, а деятельность дипломатов перенесут во Львов.