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Российские диппредставительства на Украине начали эвакуацию персонала

Виктория Сикерина

Политика
Российские диппредставительства на Украине начали эвакуацию персонала
Фото: https://www.facebook.com/MIDRussia

Началась эвакуация персонала всех российских дипломатических представительств на Украине. Об этом сообщил один из представителей посольства РФ в Киеве в среду, 23 февраля.

— Эвакуация персонала уже началась, — цитирует ТАСС его слова.

Днем ранее, 22 февраля, в Министерстве иностранных дел России заявили, что страна в самое ближайшее время организует эвакуацию персонала посольства в Киеве. Причиной такого решения стало то, что российские дипломаты не раз становились объектами агрессии, а здание дипмиссии в Киеве подвергалось нападениям, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове.

Тогда же в МИД РФ подчеркнули, что, вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, власти Украины никак не реагировали на поступавшие в адрес сотрудников российских загранучреждений угрозы физической расправы.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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