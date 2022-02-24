В Минтрансе рассказали о транспортной обстановке на юге России

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Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что транспортные власти обладают пониманием ситуации на юге России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 24 февраля.

— Общая транспортная обстановка на юге России расценивается штабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время. ПАО «Аэрофлот» привлекает дополнительные широкофюзеляжные самолеты большей вместимости, которые начнут выполнять рейсы из аэропорта Сочи, — говорится в сообщении.

При этом РЖД будут оперативно доставлять пассажиров к другим аэропортам или до места проживания, уточнили в министерстве. Работа в аэропортах и вокзалах, как подчеркивается, налаживается волонтерами и силами транспортного комплекса.

Савельев заверил, что у властей есть понимание ситуации и опыт по ее разрешению. Задачей, по его словам, является обеспечение формирования альтернативных маршрутов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Вскоре полеты в пределах украинского воздушного пространства ограничили из-за возможных угроз гражданской авиации. Уточняется, что гражданские самолеты теперь не будут летать над Киевским, Днепрским, Одесским, Симферопольским районами.

При этом Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Белоруссией и Украиной. Государственные рейсы летать могут, а запрет применим только к частным гражданским самолетам.