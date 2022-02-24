Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минтрансе рассказали о транспортной обстановке на юге России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Минтрансе рассказали о транспортной обстановке на юге России
Фото: АГН Москва

Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что транспортные власти обладают пониманием ситуации на юге России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 24 февраля.

— Общая транспортная обстановка на юге России расценивается штабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время. ПАО «Аэрофлот» привлекает дополнительные широкофюзеляжные самолеты большей вместимости, которые начнут выполнять рейсы из аэропорта Сочи, — говорится в сообщении.

При этом РЖД будут оперативно доставлять пассажиров к другим аэропортам или до места проживания, уточнили в министерстве. Работа в аэропортах и вокзалах, как подчеркивается, налаживается волонтерами и силами транспортного комплекса.

Савельев заверил, что у властей есть понимание ситуации и опыт по ее разрешению. Задачей, по его словам, является обеспечение формирования альтернативных маршрутов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Вскоре полеты в пределах украинского воздушного пространства ограничили из-за возможных угроз гражданской авиации. Уточняется, что гражданские самолеты теперь не будут летать над Киевским, Днепрским, Одесским, Симферопольским районами.

При этом Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Белоруссией и Украиной. Государственные рейсы летать могут, а запрет применим только к частным гражданским самолетам.

Читайте также:
Транспорт Минтранс Сочи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте