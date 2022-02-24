Украина запросила у Евросоюза экстренную помощь
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Украина обратилась за экстренной помощью к Евросоюзу. Об этом в четверг, 24 февраля, написал в Twitter еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
— Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами, призываю государства-члены немедленно откликнуться с предложениями такой помощи, — написал он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.