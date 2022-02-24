«Все покидают Киев»: жительница украинской столицы рассказала, куда уезжают местные

Фото: kyivcity.gov.ua

Жители столицы Украины массово начали покидать города и уезжать в западные регионы страны. Об этом «Вечерней Москве» рассказала местная жительница Ольга Иванкова (данные человека изменены — прим. «ВМ»).

Сама девушка в разговоре с корреспондентом «ВМ» призналась, что тоже решила покинуть свою столичную квартиру.

— Мы выехали в шесть утра из дома. Думали, что будем одними из первых, кто покинет город. Но оказалось, что с самого утра город захлестнули огромные пробки. В нашем Оболонском районе все жители с чемоданами, детьми и даже домашними животными уезжают. Все покидают Киев и направляются во Львов, Ивано-Франковск, другие западноукраинские города.

Собеседница «ВМ» также отметила, что в сторону Киевской области стоит огромное количество машин. Одни застряли в очереди, чтобы заправить полный бак, а другие, чтобы прорваться в область.

Она также отметила, что все горожане пытаются обналичить деньги, чтобы иметь наличные на руках. По словам киевлянки, горожане покидают столицу из-за взрывов, которые разбудили жителей в пять утра по местному времени. Информацию о взрывах в Минобороны РФ не подтвердили.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР. 23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе. 24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.