«Путь длинный, сложный»: Серябкина смогла вернуться в Москву из Крыма после концерта

Фото: instagram.com/seryabkina

Российская певица Ольга Серябкина вернулась в Москву из Крыма после концерта в честь Дня Защитника Отечества. Об этом исполнительница сообщила в сторис в Instagram.

— У меня все нормально, еду домой. Единственное, конечно, что путь длинный, сложный, но что поделать, — сообщила Серябкина в социальной сети.

Вернулась в столицу исполнительница на автобусе. На видеоролике можно заметить, что сидит певица на пассажирском кресле, а на заднем план виднеется автодорога.

Улететь на самолете Серебкина не смогла — ее рейс был запланирован на 24 февраля, однако был отменен. Дома звезду ждет ее маленький сын Лука.

24 февраля появилась информация о том, что находящихся на отдыхе в Анапе и Крыму туристов из-за приостановки авиасообщения доставят в свои регионы поездами и автобусами. Им также будет полностью компенсированы расходы на отмененный вылет.

В этот же день президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Вскоре полеты в пределах украинского воздушного пространства ограничили из-за возможных угроз гражданской авиации. Уточняется, что гражданские самолеты теперь не будут летать над Киевским, Днепрским, Одесским, Симферопольским районами.