Путин призвал бизнес найти инструменты на фоне геополитической ситуации

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Бизнесу следует найти новые инструменты на фоне сложившейся ситуации в геополитике. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 24 февраля.

— Тем не менее даже по политическим соображениям эти рестрикции будут, но в этой связи хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поиске тех инструментов, которые поддерживали бы производства, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются, — сказал лидер.

Властям и правительству необходимо обеспечить бизнесу больше свободы и хорошие условия, заключил Путин.

7 февраля издание The Bell сообщило, что российские банки и компании провели учения на случай введения санкций со стороны Запада. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов, по его информации, провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным антироссийским санкциям за вторжение на Украину.

Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и системно значимых банков. Учения предполагали введение запрета на поставку программного обеспечения и оборудования, а также отключение от системы SWIFT.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.