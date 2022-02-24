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Великобритания вводит санкции против Белоруссии

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Великобритания вводит санкции против Белоруссии
Фото: Unsplash

Великобритания вводит санкции против Белоруссии за ее участие в спецоперации России по демилитаризации Украины. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Санкции также будут наложены на Белоруссию за их роль в нападении на Украину, — цитирует Джонсона The Guardian.

Премьер Великобритании также объявил о санкциях в отношении ВТБ, Аэрофлота и Ростеха. По его словам, Великобритания будет прикладывать усилия, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что экономические партнеры РФ не должны выталкивать страну из международной финансовой системы.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасс.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что войска республики не принимают никакого участия в российской специальной операции на территории Украины.

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