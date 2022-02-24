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Байден оценил вероятность переброски американских войск на Украину

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден оценил вероятность переброски американских войск на Украину
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска не примут участие в конфликте на Украине.

— Мы предоставили в прошлом году существенную финансовую помощь Украине. Но позвольте мне еще раз подчеркнуть: наши войска не будут воевать на Украине с Россией, — сказал Байден в эфире на сайте Белого дома.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он заявил, что операцию начали из-за агрессивных действий властей Украины в отношении мирного населения Донбасса. При этом лидер пообещал премьеру раздать указания насчет обеспечения безопасности индийских граждан, находящихся на Украине.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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