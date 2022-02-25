Сенатор заявил, что Северо-Крымский канал нуждается в восстановлении

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Сенатор от крымского региона Сергей Цеков рассказал, что Северо-Крымский канал нуждается в комплексном восстановлении. Это необходимо, чтобы избежать больших водопотерь.

Уточняется, что вода из канала прежде всего, пойдет на нужды сельского хозяйства.

— Северо-Крымский канал нуждается в комплексном восстановлении, чтобы в последующем избежать больших водопотерь при транспортировке днепровской воды с Украины. Канал стоял без работы восемь лет, — сообщил Цеков в беседе с РИА Новости.

Также сенатор объяснил, что канал создаст дополнительные запасы питьевой воды, которые избавят Крым от вододефицита в засушливые периоды.

24 февраля в Минобороны сообщили, что российским войскам удалось выйти к Херсону и разблокировать Северо-Крымский канал. Глава Крыма Сергей Аксенов дал команду готовить данный канал к приему днепровской воды.

Водная блокада Крыма

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу были остановлены Киевом в апреле 2014 года. Они на 86 процентов обеспечивали водные потребности Крыма. Москва пытается решить проблему за счет бурения артезианских скважин и прямых поставок воды из остальных регионов России.

24 августа СК России впервые возбудил уголовное дело по факту водной блокады со стороны Украины по статье «Экоцид».

В августе первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко является главным организатором и исполнителем в части водной блокады полуострова.

В январе 2022 года Фикс сообщил, что власти Крымского полуострова завершают подготовку первого иска к украинскому правительству из-за водной блокады.