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Водопотребление в столичном регионе за 10 лет сократилось почти на 30%

Василий Плиткин

Город
Водопотребление в столичном регионе за 10 лет сократилось почти на 30%
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Общее производство воды для жителей Москвы и ближнего Подмосковья уменьшилось с 2011 года более чем на 300 миллионов кубометров: с 1,37 миллиарда до одного миллиарда кубометров. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

По ее информации, таких результатов удалось достичь благодаря повышению надежности инженерной инфраструктуры, переносу промышленных предприятий за пределы города и установке жителями счетчиков, экономичной сантехники и энергосберегающих бытовых приборов.

Кроме того, за последние годы в столичном регионе было построено и реконструировано 1,2 тысячи километров водопроводных сетей.

Качеству питьевой воды уделяется пристальное внимание. Оно контролируется на всех этапах пути воды к потребителю – от водоисточников до распределительной сети. При водоподготовке применяются новейшие технологии – системы мембранных фильтров и ультрафиолетового обеззараживания. А на двух из четырех столичных станциях водоподготовки уже внедрена наиболее эффективная на сегодня технология очистки – озоносорбция.

Узнать, насколько водопроводная вода в вашем доме соответствует нормам, можно с помощью сервиса «Качество воды в районах Москвы» АО «Мосводоканал». Для этого достаточно ввести название улицы и номер дома. Результат выводится в виде таблицы с актуальными показателями состояния воды, их расшифровкой и нормативами.

В октябре сообщалось, что с начала 2021 года cпециалисты «Мосводоканала» провели более полутора миллионов анализов питьевой воды в столице с начала текущего года.

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