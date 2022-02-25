Порядка 160 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
Около 160 авиарейсов задержали или отменили в столичных аэропортах в пятницу, 25 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Так, по состоянию на 07:20, во Внуково 13 рейсов были задержаны, а 58 отменены.
В Домодедово, в свою очередь, 16 рейсов отменили, а 7 вылетов перенесли.
В Шереметьево задержали 7 вылетов, 60 отменили.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
24 февраля оперштаб Минтранса объявил о приостановке работы 11 аэропортов в России.
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