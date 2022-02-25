Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Порядка 160 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Полина Долганова

Город
Порядка 160 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
Фото: moscow-live

Около 160 авиарейсов задержали или отменили в столичных аэропортах в пятницу, 25 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 07:20, во Внуково 13 рейсов были задержаны, а 58 отменены.

В Домодедово, в свою очередь, 16 рейсов отменили, а 7 вылетов перенесли.

В Шереметьево задержали 7 вылетов, 60 отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

24 февраля оперштаб Минтранса объявил о приостановке работы 11 аэропортов в России.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также объявил о новых санкциях. Они, среди прочего, коснутся российской компании «Аэрофлот».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Москва Авиация Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте