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ЕС отменит «привилегированный» въезд для российских дипломатов и бизнесменов

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ЕС отменит «привилегированный» въезд для российских дипломатов и бизнесменов
Фото: flickr/european_parliament

Европейский союз в рамках новых санкций в отношении России планирует сделать так, чтобы у представителей дипломатии и бизнеса из РФ больше не было «привилегированного доступа» на территорию ЕС. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Дипломаты и связанные с ними группы, а также бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в Евросоюз, — заявила она.

В настоящее время это решение планируется закрепить на юридическом уровне, передает РИА Новости.

Российские бизнесмены потеряли 39 миллиардов долларов в первый день военной операции на Украине. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает агентство Bloomberg.

25 февраля Минфин США ввел санкции против четырех крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и Альфа-банк.

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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