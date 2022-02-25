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Специалисты отремонтировали 11 тысяч квадратных метров гранитных лестниц в Москве

Михаил Алимов

Город
Специалисты отремонтировали 11 тысяч квадратных метров гранитных лестниц в Москве
Фото: Анна Быкова

В прошлом году в столице отремонтировали почти 100 различных объектов с гранитными лестницами. Общая их площадь превысила 11 тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Среди отремонтированных сооружений Бережковский и Крылатский мосты, подземные пешеходные переходы у здания Центрального телеграфа и на Пушкинской площади.

Специалисты отремонтировали системы подогрева лестниц, заделали все трещины и сколы, при необходимости полностью меняли ступени, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель главы московского департамента капитального ремонта Сергей Мельников заявил, что специалисты отреставрируют порядка 230 лавочек с лебедями в столичном парке «Покровское-Стрешнево». Он отметил, что в ходе работ предусмотрены покраска чугунных элементов скамеек, обработка деревянных деталей антисептическими средствами и последующее покрытие лаком.

Также стало известно, что в ходе реабилитации природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево» восстановят регулярный сад и исторические аллеи. Так, специалисты отреставрируют главную аллею в партере французского парка, воссоздадут центральную ось от главного дома в сторону седьмого Иваньковского пруда и разработают новые прогулочные маршруты.

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