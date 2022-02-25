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Все занятия в школах Крыма отменили из-за сообщений о «минировании»

Михаил Алимов

Происшествия
Все занятия в школах Крыма отменили из-за сообщений о «минировании»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Все школы Крыма прекратили занятия из-за многочисленных сообщений о «минировании» учебных заведений. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе министерства образования республики.

— Поступает большое количество сообщений о «минировании», поэтому принято решение отменить занятия во всех школах республики, — передает сообщение РИА Новости.

Накануне стало известно об угрозе взрыва на Комсомольской площади. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах. Отмечается, что также угрозы поступали на территории Казанского и Ленинградского вокзалов. Однако информация об этом не подтвердилась.

24 февраля Санкт-Петербургский городской суд, а также несколько районных судов города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва после начала военной операции в Донбассе.

17 февраля неизвестные сообщили о минировании почти всех торговых центров Москвы. По данным СМИ, в полицию поступили сообщения о минировании «Атриума», ГУМа, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополиса», ТЦ «Охотный ряд» и ряда других площадок.

Из-за сообщений о минировании сотрудникам десятков столичных торговых центров пришлось проводить эвакуацию посетителей и сотрудников.

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