Пушилин сообщил о скором выходе ДНР и ЛНР на админграницы Донецкой и Луганской областей

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в пятницу, 25 февраля, сообщил, что до выхода войск республик на административные границы одноименных областей остались считанные дни.

При этом он заявил, что оборона украинских войск «выстроена достаточно серьезно».

Он также отказался называть конкретные даты выхода вооруженных сил ДНР и ЛНР на границы.

— До выхода на административные границы, причем, как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области остались считанные дни, — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.