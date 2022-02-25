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Самолет вылетел из Киева после сообщений о не вышедшем на связь Зеленском

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Самолет вылетел из Киева после сообщений о не вышедшем на связь Зеленском
Фото: president.gov.ua

Из аэропорта Жуляны, который расположен рядом с Киевом, вылетел самолет после сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский не смог выйти на связь с итальянским премьер-министром Марио Драги. Об этом стало известно в пятницу, 25 февраля.

Уточняется, что судно поднялось в небо над страной, несмотря на закрытое воздушное пространство, передает РИА Новости.

По данным некоторых СМИ, Зеленского вывезли в бункер из-за якобы приближения российских войск к Киеву. При этом, по данным правительства ФРГ, политик по-прежнему находится в столице Украины.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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