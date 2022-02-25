Politico: Делегация ЕС эвакуировалась из Киева в Молдавию

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Дипломатическая служба ЕС объявила об отъезде делегации из Киева в Молдавию. Об этом сообщает Politico в пятницу, 25 февраля.

— Дипломатический орган ЕС объявил сегодня утром послам ЕС, что делегация Евросоюза была вынуждена покинуть Киев по соображениям безопасности и продолжит свою работу из Молдавии, — отмечает Politico.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что разрыв дипломатических отношений с Россией со стороны Украины не изменит фактического положения дел. По словам эксперта, более серьезным событием будет отзыв из нашей страны послов стран Запада.

Это, как считает он, возможно в случае, если страны НАТО и ЕС признают Россию агрессором. Будущее Украины зависит от того, какую задачу перед собой поставило российское руководство, заключил Журавлев.