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Система здравоохранения Петербурга возвращается к работе в обычном режиме

Ирина Игнатенко

Общество
Система здравоохранения Петербурга возвращается к работе в обычном режиме
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Система здравоохранения Петербурга постепенно возвращается к работе в прежнем режиме и оказанию плановой медицинской помощи. С 21 февраля в поликлиниках возобновилось оказание плановой помощи, а также диспансеризация и профилактические осмотры.

— Напряженные дни были в январе – начале февраля. Наблюдаем спад заболеваемости, – отметил главный врач клинической больницы Петр Громов в комментарии «МИР 24».

В поликлиниках продолжается активная вакцинация и ревакцинация от коронавируса. Те, кто не переболел коронавирусом или перенес инфекцию давно, записываются на первую или повторную прививку. Сделать это можно через регистратуру или госуслуги.

Медики отмечают, что привитые граждане переносят коронавирус без серьезных последствий, в легкой форме. Тем, кто в настоящее время борется с постковидным синдромом медики рекомендуют учить стихи. Они помогают улучшить и восстановить память после болезни.

До этого врач Светлана Глоба рассказала о ходе подростковой вакцинации от коронавирусной инфекции в подмосковной поликлинике.

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