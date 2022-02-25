Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пропавшего в реке в Тушине подростка госпитализировали в тяжелом состоянии

Георгий Соланович

Происшествия
Пропавшего в реке в Тушине подростка госпитализировали в тяжелом состоянии
Фото: depositphotos
Россия, Химкинское водохранилище Карта всех событий

Подростка, пропавшего в реке в Южном Тушине, нашли и госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

— Обнаружен второй несовершеннолетний, он госпитализирован в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что двое юношей уронили в реку неизвестный предмет. В попытках его достать они спустились вниз и провалились в воду. Один из подростков смог выбраться на берег, а второй пропал. Ход проверки взяли на контроль в прокуратуре Москвы. На месте происшествия прибыл тушинский межрайонный прокурор Михаил Должиков.

22 февраля сообщалось, что сотрудники полиции проверяют пропажу горничной из посольства Омана в Москве. По данным СМИ, утром 19 февраля уроженка Филиппин вышла из здания посольства и направилась в сторону станции метро «Третьяковская», но назад так и не вернулась. Пропавшая женщина обычно не выходит из здания, так как не знает русского языка. При себе у женщины были паспорт, телефон и 700 долларов.

Читайте также:
пропажа Москва Госпитализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте