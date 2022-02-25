Пропавшего в реке в Тушине подростка госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: depositphotos

Россия, Химкинское водохранилище Карта всех событий

Подростка, пропавшего в реке в Южном Тушине, нашли и госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

— Обнаружен второй несовершеннолетний, он госпитализирован в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что двое юношей уронили в реку неизвестный предмет. В попытках его достать они спустились вниз и провалились в воду. Один из подростков смог выбраться на берег, а второй пропал. Ход проверки взяли на контроль в прокуратуре Москвы. На месте происшествия прибыл тушинский межрайонный прокурор Михаил Должиков.

22 февраля сообщалось, что сотрудники полиции проверяют пропажу горничной из посольства Омана в Москве. По данным СМИ, утром 19 февраля уроженка Филиппин вышла из здания посольства и направилась в сторону станции метро «Третьяковская», но назад так и не вернулась. Пропавшая женщина обычно не выходит из здания, так как не знает русского языка. При себе у женщины были паспорт, телефон и 700 долларов.