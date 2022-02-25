Риелтор рассказал, стоит ли сейчас продавать квартиры

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Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с Москвой 24 посоветовал россиянам пока не продавать жилье без необходимости.

Он отметил, что сделку стоит совершать, если она была запланирована давно. Если же человек хочет продать недвижимость, чтобы получить деньги, он должен задать вопрос, что он с этими деньгами будет делать дальше.

— Человек должен понимать, есть ли ему, куда вложить деньги, потому что если произойдет какая-то большая экономическая проблема, то деньги обесценятся в первую очередь, — пояснил Барсуков.

По словам эксперта, предугадать, как дальше будут развиваться события, сложно. Не факт, что повторится сценарий 2014 года, когда обесценивание рубля привело к замедлению спроса и удешевлению недвижимости.

До этого эксперт рассказал, стоит ли брать ипотеку в ближайшее время. Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что в сложившейся ситуации брать ипотеку под 10–15 процентов годовых неразумно.

По его словам, наиболее правильным сценарием является отказ от покупки недвижимости и переход на найм жилья.