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В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ограничения на полеты в несколько аэропортов на юге России будут продлены при необходимости. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев в пятницу, 25 февраля.

— Для обеспечения безопасности в российском воздушном пространстве авиационными службами Минтранса был выпущен NOTAM, это уведомление, которое запрещает полеты в указанных аэропортах. Ограничения действуют с 24 февраля 03:45 до 2 марта 03:45, — сказал министр.

Ведомство при необходимости продлит действие режима, приводит слова Савельева РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Вскоре оперштаб Минтранса объявил о приостановке работы 11 аэропортов в России. Среди них — Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

При этом Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Белоруссией и Украиной. Государственные рейсы продолжат полеты, а запрет применим только к частным гражданским самолетам.

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