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S7 объявила об отмене всех рейсов в Европу до 13 марта

Иван Юминов

Общество
S7 объявила об отмене всех рейсов в Европу до 13 марта
Фото: Instagram / s7airlines

Из-за закрытия воздушного пространства европейскими государствами S7 приняла решение отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.

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