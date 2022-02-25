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S7 объявила об отмене всех рейсов в Европу до 13 марта
Из-за закрытия воздушного пространства европейскими государствами S7 приняла решение отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.
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